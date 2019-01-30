Ankaragücü'nden bir transfer daha!
Transfer tahtasının açılmasının ardından üç ismi kadrosuna katan Ankaragücü'den bir transfer daha geldi.
Sarı lacivertliler Michal Pazdan, Hadi Sacko ve Ante Kulusic'in ardından Vitoria Guimaraes'ten Yeni Zelandalı kanat oyuncusu Tyler Dominic Boyd'u da kadrosuna kattı.
Başkent ekibi yeni transferi sosyal medya hesabından Boyd'un siyah kanatlı fotoğrafıyla 'Hoş geldin Tyler Boyd' ifadesinin yanı sıra #DarkAngel hastagiyle duyurdu.
24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
Türkiye'de yeni bir sayfa açtığını yeni transfer, "Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.
Hoş geldin Tyler Boyd 👼#Ankaragücü #DarkAngel pic.twitter.com/65sJjljLDf— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 30 Ocak 2019
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