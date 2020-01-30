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Futbol
Ercan ATA - ANKARA / DHA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Ankaragücü'ndeki transfer yasağı tek imzaya kaldı

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Ankaragücü'ndeki transfer yasağı tek imzaya kaldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için tek bir imzayı bekliyor.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için tek bir imzayı bekliyor. Başkent ekibi, Anton Putsila için FIFA'dan gelecek belge sonrası transferlerini art arda yapacak.

Bugüne kadar olan tüm dosyalarda futbolcularla karşılıklı olarak anlaşan Ankaragücü yönetimi, SSK ile de borçları yapılandırdı.
Ankaragücü yönetimi, futbolcu Anton Putsila ile de karşılıklı sağlanan anlaşmanın belgesini de FIFA'ya iletti. FIFA'nın anlaşmayı onayladığı yazıyı kulübe göndermesi sonrası da transfer yasağı kalkmış olacak. Ankara temsilcisi, yazının gelmesi halinde transfer için ön görüşme yaptığı futbolcularla masaya oturacak.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağını kaldırmak için bugüne kadar yapılan çalışmalar ve toplam borç durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

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