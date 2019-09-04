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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.09.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin takımla ilk idmanına çıktı

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Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin takımla ilk idmanına çıktı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibiyle anlaşan yeni teknik direktör Metin Diyadin takımla ilk antrenmanına çıktı.

Tecrübeli teknik adam, idman öncesinde futbolcularla saha ortasında kısa bir tanışma gerçekleştirdi. Futbolculara ayrıca kısa bir konuşma yapan Metin Diyadin sonrasında antrenmana başladı.

İdmana hafif koşuyla başlayan başkent ekibi, sonrasında yarı sahada pas çalışması gerçekleştirdi. İki gruba ayrılan futbolcular yarı sahada top sürme ve pas çalışmasının ardından küçük kalelere gol vuruşu yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcular idmanın son bölümünde açma-germe hareketlerinin ardından hafif koşuyla çalışmayı tamamladı.

Kasımpaşa maçında hafif bir sakatlık yaşayan kaleci Korcan Çelikay ise dinlendirilerek idmana çıkmadı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de antrenmanın kısa bir bölümünü izledi. Yiğiner idmanın sonunda teknik direktör Diyadin ile kısa bir konuşma yaptı.

- Teknik ekip tamam

Teknik direktör Metin Diyadin'in yardımcıları belli oldu. Teknik ekipte Adnan Karahan, Cihan Erdil, İlker Püren ve Hayrettin Aksoy yardımcı antrenör, Veysel Aturgil kaleci antrenörü ve Mustafa İşçelebi performans ve analiz sorumlusu olarak yer aldı.


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