Ankaragücü'nde Ricardo Faty sözleşmesini feshetti
Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde Senegalli futbolcusu Ricardo Faty kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı.
İşte Faty'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama:
Kadro dışı bırakılmamın ve ödenmeyen maaşlarımın ardından kulübümle sözleşme feshetmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Taraftarlara devamlı desteklerinden dolayı teşekkür eder, takım arkadaşlarıma sezonun kalan maçlarında bol şans dilerim.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle