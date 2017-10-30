Ankaragücü zirveye göz dikti

Stat: 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Mustafa Öğretmenoglu , Baki Tuncay Akkın , Murat Ergin Gözütok
Ankaragücü: Korcan Çelikay , Erdem Özgenç , Sedat Ağçay , Alihan Kubalas , Mehmet Sak , Anton Putsila (Yusuf Abdioğlu dk. 84 ?), Mehmet Umur Nayır (Kenan Özer dk. 79 ?), Arif Morkaya , İlhan Parlak , Gençer Cansec , Doka (Kehinde dk. 68 )
Yedekler: Altay Bayındır, Dieng, Majmut Akan, Enes Kubat, Szukala, Mert Aydeniz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
İstanbulspor: Okan Kocuk , Yalçın Kılınç , Onur Kolay (Bougouhi dk. 72 ), Onur Ergün , Aldın Cajıc (Eslem Öztürk dk. 82 ?), Oğuzhan Berber , Kubilay Aktaş , Mehmet Zeki Çelik , Nemanja Kojıc (Şaban Genişyürek dk. 79 ), Zafer Şensoy , Ali Dere
Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Yazıcı Sabit Hakan Yılmaz, Orhan Aktaş, Tolga Şahin, Halil Çolak
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Gol: Alihan Kubalas (dk. 35) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Onur Kolay, Kubilay Aktaş, Onur Ergün (İstanbulspor), Arif Morkaya (Ankaragücü)
Maçtan dakikalar
21. dakikada sağ kanattan Erdem’in pasında yarım voleye kalkan Umut Nayır’ın şutu kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.
28. dakikada köşe vuruşu için topun başına geçen Ali Dere’nin doğrudan kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Harun son anda kornere çeldi.
29. dakikada Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde topu önünde bulan Kojıc’in şutunda top savunmadan döndü.
35. dakikada Doka’nın kullandığı frikikte top Onur’un kafasından sekerek arka direkte müsait pozisyonda bulunan Alihan’ın önünde kaldı. Alihan’ın ilk vuruşunda top kaleci Okan’dan döndü. Kaleciden dönen topu tamamlayan Alihan Meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0
43. dakikada topla ceza alanı içine giren Onur’un şutunda top Arif’ten sekerek kornere çıktı.
47. dakikada Ankaragücü’nün kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa hamle yapan Gençer’in kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.
50. dakikada Doka’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vurduğu şut üst direğin hemen yanından dışarı çıktı.
53. dakikada Erdem’in sağ kanattan açtığı ortada İlhan Parlak’ın kafa vuruşu direkten dönerek kaleci Okan’ın ayaklarına çarparak kornere çıktı.
62. dakikada ceza sahasına giren Ali’nin çektiği şut kaleci Erdem’den oyun alanına döndü.
65. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Onur Ergün’ün kafa vuruşu kaleci Korcan’dan oyun alanına döndü.
87. dakikada Mehmet'in sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta müsait pozisyonda Kehinde'nin kafa vuruşu kaleciden kornere çıktı.
88. dakikada Sedat'ın ceza sahası dışından vurduğu şutta top kaleci Okan'da kaldı.