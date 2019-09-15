Ankaragücü - Yeni Malatyaspor (Maç önü)
Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor, Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor, Ankara'da karşı karşıya gelecek.
Muhtemel 11'ler...
Ankaragücü: Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, lhan Parlak, Dever Orgill.
Yeni Malatyaspor: Farnolle - Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali - Özer, Bifouma, Eren, Guilherme, Donald - Jahovic.
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