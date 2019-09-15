Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0-4
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Ankaragücü deplasmanındaydı. Mücadeleyi Malatya ekibi 4-0 kazandı. Başkent ekibinde Stelios Kitsiou 76'da çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Sergen Yalçın'ın ekibi Adis Jahovic, Thievy Bifouma, Guilherme ve Mitchell Donald'ın golleriyle sonuca gitti. Yeni Malatyaspor 6 puana yükselirken, Ankaragücü 5 puanda kaldı. Ankaragücü ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Volkan Bayarslan , Bahtiyar Birinci , Yusuf Bozdoğan
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay , Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty ), Pinto , Canteras , Ante Kulusic , Orgill , Moke (Dk. 89 Cebrail Karayel), Aydın (Dk. 61 Mehmet Sak ), Pazdan , İlhan Parlak , Kitsiou
BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR: Fornolle , Robin , Mustafa , Sakıb Chebake , Acquah , Donald , Guilherme (Dk. 88 Özer Özdemir ) , Chaalali (Dk. 73 Murat ), Bifouma (Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran ), Jahovic
GOLLER: Dk. 27 Jahovic, Dk. 33 Bifouma, Dk. 43 Guilherme, Dk. 82 Donald (BTC Türk Y. Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Kulisic, Kitsiou, Pinto (MKE Ankaragücü) - Donald, Chaalali, Acquah (BTC Türk Y. Malatyaspor)
Maçtan dakikalar
27'nci dakikada konuk ekip Jahovic ile öne geçti. Sol kanattan hareketlenen Bifouma son çizgiden topu kale sahasına çevirdi, Pazdan'nın müdahalesinde yükseklik kazanan topu Guilherme kafa ile indirdi Jahovic'in sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
33'üncü dakikada Bifouma farkı ikiye çıkardı. Guilherme'den aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma yerden bir vuruşla Korcan'ı mağlup etti: 0-2.
43'üncü dakikada Guilherme farkı 3'e çıkardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Brezilyalı oyuncu şık bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
74'üncü dakikada İlhan Parlak'ın soldan ceza sahasına girerek çektiği şut arka direkten auta çıktı.
82'nci dakikada Issam Chebake'nin çektiği şut kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu Mitchell Donald ağlara gönderdi: 0-4.
Öte yandan Ankaragücü taraftarı, başkan Mehmet Yiğiner'i ve yönetimini istifaya davet etti.
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