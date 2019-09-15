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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0-4

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Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0-4

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Ankaragücü deplasmanındaydı. Mücadeleyi Malatya ekibi 4-0 kazandı. Başkent ekibinde Stelios Kitsiou 76'da çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Sergen Yalçın'ın ekibi Adis Jahovic, Thievy Bifouma, Guilherme ve Mitchell Donald'ın golleriyle sonuca gitti. Yeni Malatyaspor 6 puana yükselirken, Ankaragücü 5 puanda kaldı. Ankaragücü ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Volkan Bayarslan , Bahtiyar Birinci , Yusuf Bozdoğan

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay , Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty ), Pinto , Canteras , Ante Kulusic , Orgill , Moke (Dk. 89 Cebrail Karayel), Aydın (Dk. 61 Mehmet Sak ), Pazdan , İlhan Parlak , Kitsiou

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR: Fornolle , Robin , Mustafa , Sakıb Chebake , Acquah , Donald , Guilherme (Dk. 88 Özer Özdemir ) , Chaalali (Dk. 73 Murat ), Bifouma (Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran ), Jahovic

GOLLER: Dk. 27 Jahovic, Dk. 33 Bifouma, Dk. 43 Guilherme, Dk. 82 Donald (BTC Türk Y. Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Kulisic, Kitsiou, Pinto (MKE Ankaragücü) - Donald, Chaalali, Acquah (BTC Türk Y. Malatyaspor)

Maçtan dakikalar

27'nci dakikada konuk ekip Jahovic ile öne geçti. Sol kanattan hareketlenen Bifouma son çizgiden topu kale sahasına çevirdi, Pazdan'nın müdahalesinde yükseklik kazanan topu Guilherme kafa ile indirdi Jahovic'in sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

33'üncü dakikada Bifouma farkı ikiye çıkardı. Guilherme'den aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma yerden bir vuruşla Korcan'ı mağlup etti: 0-2.

43'üncü dakikada Guilherme farkı 3'e çıkardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Brezilyalı oyuncu şık bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

74'üncü dakikada İlhan Parlak'ın soldan ceza sahasına girerek çektiği şut arka direkten auta çıktı.

82'nci dakikada Issam Chebake'nin çektiği şut kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu Mitchell Donald ağlara gönderdi: 0-4.
Öte yandan Ankaragücü taraftarı, başkan Mehmet Yiğiner'i ve yönetimini istifaya davet etti.

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0-4

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