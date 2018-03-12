Ankaragücü yarışı bırakmıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol Haberleri Ankaragücü yarışı bırakmıyor
Futbol Ankaragücü yarışı bırakmıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Olaylı maçta zafer Altınordu'nun!

Futbol
12.03.2018 - 20:31, Son Güncelleme:

Ankaragücü yarışı bırakmıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankaragücü yarışı bırakmıyor

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabaka Ankaragücün’nün 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor Toto 1'inci Lig 27'nci hafta mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil

İSTANBULSPOR: Okan Koçuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oguzhan Berber (Dk. 75 Kojic), Onur Kolay (Dk. 75 Ali Dere), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 85 Yusuf Serdar Çoban), Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz

ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Abdülkadir Kayalı (Dk. 53 Gençer Cansev), İlhan Parlak, Enes Kubat (Dk. 67 Kenan Özer), Mehmet Umut Nayir (Dk. 86 Kehinde)

GOLLER: Dk. 72 İlhan Parlak Dk. 89 Kehinde (Ankaragücü), Dk. 79 Kojic (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 2 Zafer Şensoy (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 İlhan Parlak, Dk. 40 Sedat Ağçay, Dk. 80 Gençer Cansev (Ankaragücü), Dk. 42 Yalçın Kılınç, Dk. 50 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Ankaragücü yarışı bırakmıyor

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada sağ kanattan Zeki’nin ceza sahası içine yerden açtığı ortada İbrahim’in yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

29. dakikada Enes’in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Umut’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Cajic’in sağ kanata verdiği pasta topla buluşan Zeki’nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zafer’in şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

45. dakikada sağ kanata gelen uzun topla buluşan Cajic’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

62. dakikada Eslem’in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kolay’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.

72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gençer’in yaptığı röveşatada topla buluşan İlhan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

78. dakikada Eslem’in ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Kojic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

89. dakikada Erdem’in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Kehinde’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

İSMAİL KARTAL: "TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bu 3 puanı bizi destekleyen muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum” diye konuştu. 

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 gün önce biten bir maçları olduğunu ifade ederek, “Buna rağmen oyuncularımız dinlenebilme imkanı olmamasına rağmen taktiksel olarak ilk yarıda rakibi durdurup kontralarla sonuç aldı. Ama asıl oynamak istediğimiz 5’li defanstı. İstanbulspor koşan bir takım ve defansın arkasına koşu yapıyor. Bunu önlemek için 4’lü defansla başladık 5’li yerine. Abdülkadir’i sakatlığı yerine oyundan aldık ve böylece 5’li defansa döndük. Arkaya adam kaçırmadık. İkinci yarıda öndeki hızlı adamlarla kontraya çıkıp sonuç almak istedik. Burada ligin zorlu deplasmanlardan birinden puan aldık. Bu 3 puanı bizi destekleyen muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum. Bu 3 puanla ligin 2'incisi olduk. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rıdvan Dilmen isyan etti! "Gıcık mısınız F.Bahçe'ye?"

Ahmet Çakar'dan şok iddia

CANLI | Akhisarspor 0-0 Trabzonspor

Fatih Terim'den yıldız isme uyarı: 'Kilo ver'