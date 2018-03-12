Ankaragücü yarışı bırakmıyor
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabaka Ankaragücün’nün 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto 1'inci Lig 27'nci hafta mücadelesinde Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil
İSTANBULSPOR: Okan Koçuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oguzhan Berber (Dk. 75 Kojic), Onur Kolay (Dk. 75 Ali Dere), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 85 Yusuf Serdar Çoban), Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz
ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Abdülkadir Kayalı (Dk. 53 Gençer Cansev), İlhan Parlak, Enes Kubat (Dk. 67 Kenan Özer), Mehmet Umut Nayir (Dk. 86 Kehinde)
GOLLER: Dk. 72 İlhan Parlak Dk. 89 Kehinde (Ankaragücü), Dk. 79 Kojic (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 2 Zafer Şensoy (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Dk. 33 İlhan Parlak, Dk. 40 Sedat Ağçay, Dk. 80 Gençer Cansev (Ankaragücü), Dk. 42 Yalçın Kılınç, Dk. 50 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada sağ kanattan Zeki’nin ceza sahası içine yerden açtığı ortada İbrahim’in yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
29. dakikada Enes’in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Umut’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Cajic’in sağ kanata verdiği pasta topla buluşan Zeki’nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zafer’in şutunu kaleci Altay kornere çeldi.
45. dakikada sağ kanata gelen uzun topla buluşan Cajic’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
62. dakikada Eslem’in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kolay’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.
72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gençer’in yaptığı röveşatada topla buluşan İlhan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
78. dakikada Eslem’in ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Kojic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
89. dakikada Erdem’in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Kehinde’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
İSMAİL KARTAL: "TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUM"
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Bu 3 puanı bizi destekleyen muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum” diye konuştu.
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 gün önce biten bir maçları olduğunu ifade ederek, “Buna rağmen oyuncularımız dinlenebilme imkanı olmamasına rağmen taktiksel olarak ilk yarıda rakibi durdurup kontralarla sonuç aldı. Ama asıl oynamak istediğimiz 5’li defanstı. İstanbulspor koşan bir takım ve defansın arkasına koşu yapıyor. Bunu önlemek için 4’lü defansla başladık 5’li yerine. Abdülkadir’i sakatlığı yerine oyundan aldık ve böylece 5’li defansa döndük. Arkaya adam kaçırmadık. İkinci yarıda öndeki hızlı adamlarla kontraya çıkıp sonuç almak istedik. Burada ligin zorlu deplasmanlardan birinden puan aldık. Bu 3 puanı bizi destekleyen muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum. Bu 3 puanla ligin 2'incisi olduk. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.
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