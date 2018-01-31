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Ankaragücü transfer yasağını kaldıramadı

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer yasağını kaldıramadı.

Hürriyet Haber
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MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, transfer yasağının, "geçmiş dönemde sarı-lacivertli kulüpte forma giyen bazı oyuncularla alacakları konusunda anlaşma sağlanamadığı, oyuncuların genelinin alacaklarının tamamını istemesinin transferin açılmasının önünde engel teşkil ettiği" gerekçesiyle kaldırılamadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vergi ve SSK konusunu sorunsuz çözüme kavuşturmamıza rağmen kulübümüzden alacağı olan eski oyuncularla tüm girişimlerimize karşın anlaşma sağlanamamıştır. Oyunculara bir kısım ödeme yapıp kalan alacakları için sezon sonuna ödeme planı teklif edilmesine rağmen, oyuncuların genelinin alacaklarının tamamını istemesi transferin önündeki engelin kaldırılmasını imkansız kılmıştır.  Teknik direktörümüzle yapmış olduğumuz görüşme çerçevesinde ortak bir karar alınmış, bu karar doğrultusunda da mevcut kadromuza karşı ligin ikinci yarısındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmeden transfer yapılmaması yönünde fikir birliğine varılmıştır."

TFF 1. LigTransfer yasağıFutbolAnadolu Kulüpleri

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