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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.10.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan: 'Transfer yasağı sürpriz oldu'

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Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan: 'Transfer yasağı sürpriz oldu'

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü turunda, TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor ile eşleşen Ankaragücü’nde sportif direktör Adnan Erkan, kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu

Ankaragücü'nün içinde bulunduğu transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Erkan, "Herkes her şeyi konuşabilir ama önemli olan Ankaragücü camiasının ne söylediğidir. Oyuncuların hepsi cevabı sahada veriyorlar. Zor şartlar altında da olsa iyi puanlar alıyoruz. Bu süreç içerisinde yönetimimiz ve başkanımız transfer yasağını da kaldırmak için büyük çaba içerisindeler. Transfer tahtasının da açılmasıyla beraber şartların daha eşit hale gelmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TRANSFER YASAĞI BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Transfer döneminde kulübe gelen transfer yasağının kendileri için büyük sürpriz olduğunu ifade eden Adnan Erkan, "Sezon başındaki iki aylık süreçte biz son gün, son dakikaya kadar bütün hazırlığımızı yaptık. Bütün oyuncularla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bizim için kötü bir sürpriz oldu. O çalışmalarımızı güncelleyerek devre arasına iyi bir şekilde çıkabiliriz" dedi.

"KUPADA GİDEBİLECEĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Erkan şunları söyledi:

"Kupada gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bu turları geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra rakiplerin ve bizim olduğumuz duruma göre kupa şekillenir. Ligde kalmanın hedeflerini yapıyoruz. Devre arasında yapacağımız çalışmalarla daha iyi noktalara gelebiliriz. Ankaragücü büyük bir camiadır, bu durumları atlatacağını düşünüyorum. Kupada sadece bizi düşündüren, karşılaşmanın Ankara'da olmaması. Bu kadar uzak bir deplasman olması sadece beni üzdü. Genç ve deneyimli oyunculardan oluşan karma bir ekibimiz var. Bu kupayı o açıdan önemsiyoruz. Genç oyuncularımızın süre bulacağına inanıyorum. Ligdeki konumumuzu biliyorsunuz, iyi gidiyoruz. İyi de bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte alabildiğimiz kadar puanlar alarak en azından devre arasına iyi bir yerde girmek istiyoruz." 

Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan: Transfer yasağı sürpriz oldu

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