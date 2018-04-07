Ankaragücü seyircisiz kazandı!
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği 1 maçlık seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip mücadelen 3-2 galip ayrıldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Volkan Bayarslan , Alpaslan Dedeş , Erhan Akbulut
MKE Ankaragücü: Korcan , Erdem , Sedat , Kenan (Tisdell dk. 69 ), Kehinde (İlhan Parlak dk. 83 ?), Putsila (Mbamba dk. 90 ?), Umut Nayır , Arif , Yusuf , Gençer , Ferhat
Yedekler: Altay, Abdülkadir, Mahmut, Mehmet, Nduka, Enes, Ahmet
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet , Caner, Aykut , Dimitriadis , Korkishko , Muhammed (Hakan dk. 82 ?), Dodo (Fatih dk. 57 ), Çağlar , Aldülkerim , Ahmad (Mert dk. 82 ?), Henrique Almeida
Yedekler: Anıl, Recep, Murat, Sinan, Fatih, Hüsamettin
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Putsila (dk. 3), Umut Nayır (dk. 38 pen.), Kehinde (dk. 74) (Ankaragücü), Henrique Almeida (dk. 8) Muhammed (dk. 15) (Akın Çorap Giresunspor)
Kırmızı Kart: Hakan (dk. 90+4) (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kartlar: Gençer, Arif, Sedat (Ankaragücü), Abdülkerim, Henrique Almeida, (Akın Çorap Giresunspor)
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