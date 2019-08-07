Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı! | Transfer haberleri...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı.
Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Türkiye'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
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