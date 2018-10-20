Ankaragücü, Osmanlı Stadı'nda Malatyaspor'u konuk ediyor
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Osmanlı Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
MKE Ankaragücü, 10 puanla 11. sırada yer alırken, Evkur Yeni Malatyaspor 12 puan ve averajla 8. basamakta bulunuyor.
Evkur Yeni Malatyaspor'da, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Sincere Seth ve sol bek Erkan Kaş'tan iyi haber geldi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakatlıkları geçen ve takımla antrenmanlara katılan futbolcular, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde MKE Ankaragücü karşısında forma giyebilecek.
Malatya ekibinde sadece daha önce ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisi sürüyor.
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