Ankaragücü, Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İç transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan'ın da yer aldığı belirtildi.
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