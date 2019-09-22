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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.09.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

SON DAKİKA: Ankaragücü kural hatası başvurusunda bulunacak

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SON DAKİKA: Ankaragücü kural hatası başvurusunda bulunacak

Ankaragücü Kulübü, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili kural hatası başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bu akşam Fenerbahçe A.Ş ile oynadığımız müsabakanın hakemleri tarafından maçta açıkça kural ihlali yapılmıştır.

Gerek müsabakanın hakemleri gerek ise VAR sisteminde yer alan hakemler, müsabakanın 20.dakikasında takımımızın yediği gol öncesinde verilen köşe vuruşu (korner) kararı açıkça hatalı olarak verilmiştir. Golün öncesinde kale atışı (aut) kararı verilmesi gerekmekte iken hatalı bir şekilde köşe vuruşu kararı verilmiştir. 

Müsabaka hakemi ve VAR hakemleri gol kararı vermeden önce topun bir sonraki durma anına değin tüm olayları yeniden inceleyerek gol kararını değerlendirmesi gerekirken bu durum yapılmamıştır. 

Kulübümüz, tıpkı bu akşamki rakibimiz Fenerbahçe A.Ş’nin bir önceki müsabakasında kural hatası yapıldığına dair itiraz ettiği gibi müsabakaya itiraz edecektir. 

Ancak, ülke futbolumuzda üst üste gelen bu hatalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve Merkez Hakem Kurulu’nun sorularımızı cevaplamasını beklemekteyiz. 

Konya maçı verilmeyen penaltı 2 Puan,

Kayseri maçı rakibe verilmeyen kırmızı kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasında gelen gol 2 puan,

Fenerbahçe maçı auta kararı yerine korner kararı sonrasında olan gol ve kaybedilen 3 puan,

5 haftada hakem hataları ile kaybedilen 7 puan.

Kazanabileceğimiz bir müsabakayı açıkça yapılan bir hata ile kaybediyoruz.

Yayıncı Kuruluş’un görüntülerinden net ve tereddüte yer vermeyecek bir şekilde top rakip takım oyuncusundan oyun alanını terk ettiği halde kale atışı kararı yerine köşe vuruşu kararı veriliyor ve oyunun devamında gol oluyor. 

Müsabaka hakeminin gözü önünde gerçekleşen olayda kale vuruşu kararı yerine tam tersi karar nasıl verildi? Yardımcı hakemler uyarmadı mı? VAR Hakemleri neden uyarmadı? Gol sonrası neden inceleme yapılmadı? VAR sistemi bu hataların önlenmesi için YOK mu?

Kulübümüzün gerekli başvurularda bulunacağını önemle belirtiriz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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