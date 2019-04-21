Ankaragücü - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Koray Gençerler'in yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Ankaragücü: Altay, Kitsou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Dja Djedje, Sedat, Sacko, Moulin, Boyd, Sadaev
Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Diagne, Uğur Demirok, Zuta, Jönsson, Volkan, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Jahovic
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