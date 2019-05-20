Ankaragücü kazandı ve ligde kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup eden MKE Ankaragücü, 40 puana yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Sacko, Boyd ve Canteros attı. Konuk takımın tek golü ise David Braz'dan geldi.
40 puana yükselen Ankaragücü, 12. sıraya yükseldi. Yiğidolar ise 38 puanla 14. sırada yer aldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:
24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Bu dakikada gelişen ev sahip ekip atağında Kitsiou'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sacko, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. İlhan Parlak topla son çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Boyd'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0
Karşılaşmanın ilk devresi, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu arada, iki takım oyuncuları ve hakemler, maçtan önce sahaya üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.
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