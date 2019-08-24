Ankaragücü - Kayserispor (Maç önü)
Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek. Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Ankaragücü: Korcan, Pazdan, Kitsiou, Mehmet, Kulusic, Moke, Sedat, Aydın, İlhan, Canteros, Orgill
Kayserispor: İsmail, Poulian, Alpay, Adennour, Lopes, Atila, Rienstra, Mensah, Djedje, Henrique, Umut
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle