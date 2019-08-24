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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.08.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Ankaragücü - Kayserispor: 1-1

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Ankaragücü - Kayserispor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda İstiklal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Karşılaşmanın ilk golünü 59. dakikada Dever Orgill kaydetti. Umut Bulut 90+4'te beraberliği getiren golü kaydetti. İlk iki haftayı mağlubiyetsiz geçen Başkent temsilcisi 2 puana yükselirken Kayserispor ilk puanını aldı. Ankara ekibi ligde bir sonraki maçını Kasımpaşa deplasmanında oynayacak. Kayserispor ise Galatasaray'ı konuk edecek.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan , İlker Takpak , İbrahim Bozbey

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay , Kitsiou , Kulusic , Mehmet Sak (Pinto dk. 46 ), Moke , Sedat Akçay (Faty dk. 66 ), Aydın Karabulut (Hasan Kaya dk. 85 ?), Canteros , İlhan Parlak , Orgill

Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Oğuzhan Orhan, Sadaev

Sportif Direktör: Adnan Erkan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung , Abdennour , Poulain , Lopes , Atila Turan (Yasir Subaşı dk. 65 ), Ziya Alkurt (Nurettin Korkmaz dk. 84 ?), Djedje , Rienstra , Mensah (Bilal Başacıkoğlu dk. 75 ), Henrique , Umut Bulut

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Orgill (dk. 58) (MKE Ankaragücü), Umut Bulut (dk. 90+3) (İM Kayserispor)

Sarı kartlar: Aydın Karabulut, Orgill, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

4. dakikada Mehmet Sak’ın duvar pası ile sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aydın Karabulut kaleci ile karşı karşıya kaldı. Karabulut’un yerden şutunu Lung başarılı bir şekilde bloke etti. 

5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Dever Orgill son çizgiye inerek ceza sahasına hareketlendi. Rakiplerini oyundan düşüren tecrübeli oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından dönerek vuruşunu yaptı. Toğ kalenin üzerinden auta çıktı. 

15. dakikada sağ kanattan hareketlenen Miguel Lopes son çizgiye inmeden ceza sahası içine etkili bir orta yaptı. Penaltı noktası üzerindeki Bernard Mensah'a bekletmeden yerden vuruşunu yaptı fakat MKE Ankaragücü savunması topu çizgiden çıkardı. 

17. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, savunmada çıkarken yaptığı hatalı pas sonucu top taca çıktı. MKE Ankaragücü tacı hızlı kullanarak Kayserispor kalesinde tehlike oluşturdu. Taç atışında ceza sahasında topla buluşan Orgill rakiplerinden topu koruduktan sonra pasını Canteros’a verdi. Canteros’un çektiği şut auta çıktı. 

20. dakikada MKE Ankaragücü, Kayserispor’un yarı sahasının sağ kanadından bir duran top kullandı. Ceza sahasında güzel bir kontrol yapan Moke topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı) 

53. dakikada Umut Bulut, ceza sahasının dışından sert bir şut çekti. Savunmaya çarpan top, kaleciyi kontrpiyede bıraktı ve MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay’ın bakışları arasında kalenin sağ tarafından kornere çıktı. 

58. dakikada Canteros’un uzak direğe ortasında topa iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunda top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0 

65. dakikada Kayserispor’da savunmanın yaptığı pas hatasında topla buluşan Orgill'in ceza sahası içi sol çaprazından şutu yandan auta gitti. 

90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası içinde Umut Bulut, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1 

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Ankaragücü - Kayserispor: 1-1

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