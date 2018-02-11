Ankaragücü, gücünü gösterdi!
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Mustafa Savranlar
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören (Dk. 75 Okan Alkan), Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil (Dk. 71 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Abdulkadir Özgen, Otoo (Dk. 51 Sedat Şahintürk), Burak Çalık
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Sedat Ağçay (Dk. 86 Yusuf Abdioğlu), Kenan Özer, Putsila, Mbamba, Ferhat Kiraz (Dk. 30 Mehmet Sak), Umut Nayir, İlhan Parlak (Dk. 43 Tisdell)
Goller: Dk. 4 Umut Nayir, Dk. 16 Putsila, Dk. 50 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 37 Mbamba, Dk. 45 Kenan Özer, Dk. 57 Putsila, Dk. 71 Korcan Çelikay, Dk. 90+4 Tisdell (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)
Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 39 puana ulaşırken, Balıkesirspor ise 29 puanla haftayı tamamladı. Balıkesirspor ligde gelecek hafta evinde Elazığspor ile karşılaşacak. Ankaragücü de sahasında Rizespor ile mücadele edecek.
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