Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası sahibini buluyor. Bu yıl sadece Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin katılım sağlayacağı TSYD Kupasının finali Ankara'da oynanacak. Peki, Gençlerbirliği Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ile ezeli rekabet, TSYD Kupasına taşınıyor. Ankaragücü'nün son 10 maçta sadece 2 galibiyet aldığı Gençlerbirliği karşısında üstünlük kurmaya çalışacağı karşılaşma heyecanla takip edilecek. Peki, Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TSYD Kupa Finalinde Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın galibi kupanın sahibi olacak.
Öte yandan, karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan Eryaman Stadı'ndaki gişelerden satışa sunuldu.
Kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek.
FATY ANKARAGÜCÜ'NDE
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Senegalli futbolcu Ricardo Faty'yi yeniden kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Faty, Türkiye ve Ankara'yı çok sevdiğini belirterek, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.
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