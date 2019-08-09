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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.08.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

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Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası sahibini buluyor. Bu yıl sadece Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin katılım sağlayacağı TSYD Kupasının finali Ankara'da oynanacak. Peki, Gençlerbirliği Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ile ezeli rekabet, TSYD Kupasına taşınıyor. Ankaragücü'nün son 10 maçta sadece 2 galibiyet aldığı Gençlerbirliği karşısında üstünlük kurmaya çalışacağı karşılaşma heyecanla takip edilecek. Peki, Ankaragücü Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TSYD Kupa Finalinde Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın galibi kupanın sahibi olacak.

Öte yandan, karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan Eryaman Stadı'ndaki gişelerden satışa sunuldu.

Kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek.

FATY ANKARAGÜCÜ'NDE

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Senegalli futbolcu Ricardo Faty'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faty, Türkiye ve Ankara'yı çok sevdiğini belirterek, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.

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