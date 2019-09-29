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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.09.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü oldu

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Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü oldu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan başkent derbisinde Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller 56. dakikada Candeias (kendi kalesine) ve 68. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.

Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 76. dakikada Zargo Toure kaydetti.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 8'e yükseltirken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü oldu

 

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son çizgide topla buluşan Ahmet Oğuz'un altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlak MKE Ankaragücü oyuncularının anlaşmazlığı nedeniyle Sessegnon'un önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı vuruşta araya giren Kitsiou'ya çarpan top üstten dışarı çıktı.

9. dakikada Sedat Ağçay'ın uzun pasında topla buluşan Orgill topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Pinto ile Ahmet Oğuz'un mücadelesinde Portekizli oyuncunun yerde kalması sonrasında hakemin düdük çalmaması nedeniyle MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin tepki gösterdi. Saha içine kadar giren Metin Diyadin hakemin gösterdiği kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.

34. dakikada Polomat sol kanattan getirdiği topu arka direkteki Sio'ya aktardı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda Pazdan topu çizgiden çıkardı.

44. dakikada Sio-Ayite paslaşmasında son olarak topla buluşan Ayite ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay'ın ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı. 

51. dakikada Pinto-İlhan Parlak paslaşmasında son olarak topla buluşan İlhan Parlak'ın cılız şutunda top yandan dışarı gitti.

56. dakikada Hasan Kaya'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkteki Faty meşin yuvarlağı arka direğe aşırttı. Arka direkteki İlhan Parlak'ın vuruşunda topu kaleci çıkartmayı başardı. İkinci pozisyonda Candeias topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0

60. dakikada Hasan Kaya'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan ve tek vuruş yapan Faty'nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir'in ellerinde kaldı.

68. dakikada altıpas içinden Orgill'in vuruşunda kaleciden seken topu İlhan Parlak tamamladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

75. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Toure'nin şutunda defansa da çarpan top kalecinin elinden de sekerek ağlarla buluştu: 2-1.

90 2. dakikada kendi çabasıyla aldığı topla ceza alanına giren Mehmet Sak'ın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.

MKE Ankaragücü müsabakayı 2-1 kazandı.

Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Hasan Kaya (Dk. 81 Mehmet Sak), Sedat Ağçay, Moke, Faty (Dk. 88 Yalçın Ayhan), İlhan Parlak (Dk. 90 5 Aydın Karabulut), Orgill
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio (Dk. 72 Rahmetullah Berişbek), Toure, Polomat, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 82 Nadir Çiftçi), Candeias, Sessegnon, Ayite (Dk. 62 Stancu), Sio
Goller: Dk. 56 Candeias (Kendi kalesine), Dk. 68 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Toure (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 23 Toure, Dk. 55 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 55 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

7 yıl sonra Başkent Derbisi! Taraftarın görüşlerini izleyelim...

Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü oldu

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