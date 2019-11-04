CANLI | Ankaragücü - Gaziantep
Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın son karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Karşılaşma öncesinde ev sahibi Ankaragücü'nün 9, Gaziantep'in ise 12 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Moke, Kulusic, Faty, Aydın, Canteros, İlhan, Orgill
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Toşça, Kana Bıyık, Chibsah, Güray, Morais, Diarra, Jefferson, Twumasi
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