Ankaragücü futbolcusu Mehmet Sak: "Eşim dönünce bana hesap sorabilir”

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Ankaragücü’nde başarılı savunma oyuncusu Mehmet Sak, İhlas Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk devresinde şanssız puanlar kaybettiklerini söyleyen Mehmet Sak, "İlk yarıyı tamamladık ve Antalya’ya kampa geldik. Burada da çalışmalar sürüyor. İlk yarıda puan anlamında çok iyi yerde olduğumuz söylenemez. Oyun anlamında çok iyi oynadığımız maçlar oldu. Şanssız kaybettiğimiz puanlar oldu. Bu puanları kaybetmesek şu anda çok daha farklı bir pozisyonda olabilirdik. Ancak puan durumuna bakınca, arada çok fazla farklar olmadığını da görüyoruz. 7. sıradaki rakibimizi, 3 maçlık seriyle yakalayabilecek pozisyondayız. Bu kötü gidişi, buradaki kamp çalışmalarıyla ikinci yarıda telafi edip üst sıralara çıkmak istiyoruz. Bunun için de iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Herkes bunun bilincinde. Taşıdığımız formanın ağırlığı çok büyük. Çok büyük bir camiadayız. Ben ve takım arkadaşlarım da bunun farkında. Bütün önlemlerimizi alıp ikinci yarıda daha iyi bir Ankaragücü izleteceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Lig sonuna doğru sıkıntı yaşamak istemiyoruz"

Yakalayacakları birkaç maçlık seri ile ligin havasını değiştirebileceklerini belirten Sak, "Üst taraftaki bazı takımlar dışında, puan durumunda çok büyük bir fark yok. Onun için de bütün takımlar kendisini üst taraflara atmak istiyor. Hedef olarak bunu istiyor. En alttan Kayserispor, biz, Antalyaspor, Kasımpaşa, Konyaspor gibi takımların umudu çok fazla. Birkaç maçlık seriler ligin havasını değiştirebilir. Bu da lige keyif veriyor çünkü hiçbir şey belli değil. Bu temponun da sezon sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Sezon sonuna doğru bir şeyler netleşir. Biz de lig sonuna doğru sıkıntı yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



"İkinci yarının ilk üç haftası çok önemli"

Sezonun ikinci yarısının ilk üç haftasına dikkat çeken Sak, "İkinci yarının ilk 3 maçı bizim için çok önemli. Direkt rakiplerimiz gibi görünen ekiplerle oynayacağız. İlk 3 haftada Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa ile karşılaşacağız. Bu maçları da 2’si iç sahada olacak. Bu da bizim için büyük avantaj. Taraftarlarımızla bütünleşip mutlaka galip gelmek istiyoruz. Kayserispor maçında da alacağımız 1 ya da 3 puan bizim için büyük avantaj anlamına gelir. 3’te 3’lük bir seri bizi bir anda yukarılara tırmandırır. Bundan sonraki dönemde daha farklı düşüncelere gidebiliriz takım olarak. Bunun da hepimiz farkındayız. Umarım lige de taraftarımızın önünde iyi başlarız ve o şekilde devam eder” değerlendirmesini yaptı.



"Savaşçı ruhumuzu sahaya yansıtmalıyız"

Savaşçı ruhlarını maçlara yansıtmaları gerektiğini söylen Sak, "En sevindirici nokta, maçı son saniyeye kadar bırakmayan savaşçı bir takım halinde olmamız. Kiminle oynarsak oynayalım, karşı takımı maçın sonuna kadar her an konsantre hale sokuyor. Son 3 haftada son dakikalarda döndük maça. İkinci yarıda daha farklı olmasını ümit ediyorum. Pes etmemek güzel bir şey. Aldığımız 1 puanın bizi de çok yukarıya taşımayacağı bir durumda olduğumuzun da bilincindeyiz. Savaşçı ruhumuzu ilk haftadan yansıtırsak, geriye düşmeden daha farklı skorlar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"Eşim dönünce bana hesap sorabilir”

Yeni doğan bebeğini sadece bir kere gördüğünü söyleyen Sak, "Birkaç gün oldu ikinci çocuğumu göreli. İnşallah vatana millete hayırlı bir evlat olur. Tabii ki biraz zor bir durum. Kamptayken doğum gerçekleşti. 1 günlüğüne gidip geri geldim kampa Burada da önemli bir kamp dönemi var. Çok mutluyum. Biraz daha zamanım olsa daha fazla zaman geçirebilirdim ama artık kamptan sonra kucaklaşırız. Mesleğin cilvesi. Eşim de daha tam olarak çözemedi durumu. Şu anda benimle çok uğraşmıyor, çocuklarla uğraşıyor. Herhalde dönünce hesabını sorar bazı şeylerin" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftar ve camiaya da seslenen Sak, şunları söyledi:

“Konuşmamın başında söylediğim gibi Ankaragücü çok büyük bir camia ve taraftarıyla bütünleşen bir camia. Onlar bizim en büyük itici gücümüz. Bunu da iç sahadaki maçlarda hissediyoruz. Deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlar için sezon sonuna kadar yüreğimizle, elimizden geleni yapıp Ankaragücü’nü hak ettiği yere taşıyıp, bu sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz."