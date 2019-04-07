Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 100.maç!
Ankaragücü Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 27. Hafta kaldığı yerden devam ediyor. Ligin bitimine yaklaşık iki ay kalmasıyla birlikte hanesine daha fazla puan yazdırmak isteyen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın belirleyeceği en doğru 11 ile sahada olacak. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Spor Toto Süper Lig'i en iyi konumda tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 3 puan mücadelesi verecek. İki takım arasında oynanan 99 karşılaşmanın 79'unu galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, 18 maçta ise rakibine boyun eğmek zorunda kalmıştı. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 7 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadelede, Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yardımcılıkları üstlenecek..
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bugün 100. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 99 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 184 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 65 golle karşılık verebildi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 48 kez karşılaştı.
Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 15 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 82, MKE Ankaragücü 32 gol attı.
Taraflar başkentte en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı, Fenerbahçe 2-0 galip geldi.
Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini bu sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.
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