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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Gol olurken kaleci su içerse! Dondu kaldı...

Futbol
24.02.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Ankaragücü farka koştu

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Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor’u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay , Gökmen Baltacı , Bersan Duran

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır , Erdem Özgenç , Sedat Ağçay , Alihan Kubalas , Kenan Özer , Kehinde , Mehmet Sak , Anton Putsila (Mbamba dk. 49 ), Arif Morkaya (Umut Nayır dk. 46 ), Yusuf Abdioğlu , Tonia Tisdell (Enes Kubat dk. 43 )

Yedekler: Korcan Çelikay, Abdülkadir Kayalı, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Ahmet Can Arık
Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar , Şenol Can , Hüseyin Polat , Emirhan Özyaşar (Sait Üzümcü dk. 72 ), İlker Günaslan , Ahmet Olgun (Yunus Şencay dk. 86 ?), Oktay Aydın , Gökhan Çamur , Furkat Özyaşar (Erdal Ahmet Özdemir dk. 55 ), Yusuf Erdem

Yedekler: İbrahim Halil Fıstıkçı, Mehmet Kasım Doğala, Mustafa Nacar
Teknik Direktör: Erol Kolcu

Goller: Enes Kubat (dk. 52), Kehinde (dk. 76), Umut Nayır (dk. 79), Kenan (dk. 87) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kart: Oktay Aydın (Gaziantepspor)

PUAN DURUMU
Ptt 1. Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Çaykur Rizespor231744
2Önceki3 Ankaragücü241443
3Önceki2 Ümraniyespor231441
4Önceki4 Gazisehir Gaziantep232138
5Önceki5 İstanbulspor23438
Puan durumu

Maçtan dakikalar

5. dakikada savunmada Şenol'dan dönen topa Putsila vurdu, top Şenol'dan kornere çıktı.

6. dakikada Kenan'ın ortasına yükselen Putsila'nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Kenan’ın kullandığı kornerde topa yükselen Yusuf’un kafa vuruşunda top kaleci Emre’de kaldı.

52. dakikada Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası içine giren Mehmet Umut Nayır, pasını Enes’e aktardı. Enes'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada Mehmet Sak, ceza sahası içinde Şenol Can’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi.

76. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Kehinde, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

79. dakikada Erdem’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Umut Nayır'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

83. dakikada Sedat’ın pasıyla ceza sahası içine giren Kenan'ın yaptığı plase vuruşta kaleci Emre soluna yatarak topu kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan’ın şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 4-0

 

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