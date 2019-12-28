Haftaya 11 puanla 17. sırada giren başkent ekibinde sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

Ankaragücü Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 17. hafta karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde gol atan Ankaragücü, rakibine sadece Aralık 1986'da mağlup oldu. Ankaragücü ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor, Mart 2007'den bu yana rakibini mağlup edemiyor. Süper Lig'in son sekiz haftasında sadece iki puan toplayabilen Ankaragücü, bu puanları son iki karşılaşmada aldı.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden Denizlispor, tek yenilgisini geçen hafta Alanyaspor'dan aldı. Bu sezon deplasmanda topladığı puan ile evinde topladığı puan arasında pozitif anlamda en fazla fark olan takım Denizlispor. Ankaragücü bu sezon skor olarak geri düştüğü 11 Süper Lig maçından sadece iki puan çıkarabildi. Denizlispor ise öne geçtiği altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ankaragücü formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki gol kaydeden Stelios Kitsiou, daha önceki 27 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı. Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı iki maçta birer gol attı. Bu sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de beş asist yapan Ismail Aissati, daha önceki 45 karşılaşmada dört gole katkı sağlamıştı. Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 10 maçın sadece birini kaybeden Mehmet Özdilek, tek yenilgisini son karşılaşmada aldı.