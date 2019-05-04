Ankaragücü - Çaykur Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Ankaragücü: Altay, Alihan, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Canteros, Moke, Sedat, Boyd, Sacko, Orgil
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Okechukwu, Musa, Boldrin, Chahechoue, Samudio, Muriqi
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