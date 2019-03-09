Ankaragücü - Bursaspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü, evinde Bursaspor'u konuk ediyor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı Serkan Çınar yönetiyor.
MKE Ankaragücü'nün 11'i: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill.
Bursaspor'un 11'i: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Lima, Badji, Saviet, Aytaç, Yusuf, Sakho.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikasında Saivet'in ortasında ceza alanında topla buluşan Chedjou'nun kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
18. dakikada başkent temsilcisi gole yaklaştı. Kitsiou'nun sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Sacko, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
37. dakikada Boyd'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Kulusic'in kafayla yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta gitti.
40. dakikada gole yaklaşan taraf bu kez Bursaspor oldu. Sağ tarafta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.
"Mert - Eren Unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişört dağıtıldı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Bursaspor maçı öncesinde birçok takımın taraftarı stada gelerek birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi.
Passolig uygulamasının tüm takımların taraftarına açık olduğu karşılaşma öncesinde, başkent kulübü, vefat eden iki genç taraftarı için üzerinde 'Mert - Eren Unutmayacağız' yazılı 20 bin siyah tişörtü karşılaşma öncesi turnike girişlerinde dağıttı.
Statta, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu birçok takımın taraftarı, karşılaşmayı tribünden takip etti.
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