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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.10.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

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Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Ankaragücü Beşiktaş maçı ile ekip tarihlerinde 101. karşılaşmaya çıkıyorlar. Geride kalan lig maçlarında siyah-beyazlılar 68, sarı-lacivertliler 8 kez kazandı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sında galip geldi, 6 kez yenildi. Peki Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 100 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi. Sezonun ikinci yarısında İstanbul'daki müsabakada da Beşiktaş aynı sonuçla sahadan galip ayrıldı. Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Ankaragücü Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Başkentte de Beşiktaş üstün

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi. Ankara'da son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, toplamda başkentte 74 kez rakibinin filelerini havalandırdı. Evindeki son 3 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 35 golle rakibine karşılık verdi.

Bu arada, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

MKE Ankaragücü, başkentteki son 14 maçtan birini kazanabildi

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile Ankara'da oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, evinde sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara'da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.

Ankaragücü'nü Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden takım olan Beşiktaş, aynı zamanda rakibini deplasmanda en fazla yenen ekip olmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ankaragücü, bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı.

Süper Lig'de oynadığı son 10 iç saha maçında tek yenilgi alan Ankaragücü, daha önceki süreçte dört maçlık puan hasreti yaşamıştı. Çıktığı son beş deplasman maçını kaybeden Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki en uzun ikinci serisini yaşıyor. Siyah beyazlıların lig tarihindeki en uzun deplasman serisi, Aralık 1977'deki Ankaragücü deplasmanı ile son bulmuştu.

Süper Lig'in ilk yedi haftasında oynanan maçlarda en fazla top kapan takım Ankaragücü. Süper Lig'de bu sezon skor olarak maçların en büyük bölümünde geride oynayan takım Beşiktaş .
Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'tan daha az net gol pozisyonuna giren iki takımdan biri Ankaragücü. 2019/20 sezonunun ilk yedi haftasında duran toptan en fazla gol bulan takım olan Beşiktaş'ın, ligde attığı son beş golün dördü duran top organizasyonlarından geldi.
Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %50'si Dever Orgill'den geldi. Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Burak Yılmaz'ın doğrudan katkısı var.

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