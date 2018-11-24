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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.11.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

Ankaragücü Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte mücadelenin ilk 11'leri

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Ankaragücü Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte mücadelenin ilk 11'leri

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 98 maçta Beşiktaş 66, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. Beşiktaş'ın forvet hattında bu akşam Mutafa Pektemek gol arayan isim olacak. Spor severler karşılaşma öncesinde iki takım arasındaki istatistikleri ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 180 gole, sarı-lacivertliler 65 golle karşılık verdi. Taraflar ligde en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı. İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi, Ankara'daki müsabaka golsüz sona erdi.

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Necip, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek

Ankaragücü'nün 11'i: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 20 maçın 16'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamadı, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti. İki takım arasındaki son maç ise golsüz berabere bitti.

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip geldi.

Ankara'da son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, toplamda 74 kez rakibinin filelerini havalandırdı. Evindeki son 3 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 35 golle rakibine karşılık verdi. Bu arada, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Ankaragücü Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MKE Ankaragücü, evindeki son 14 maçtan birini kazanabildi

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara'da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.

Ankaragücü ve Beşiktaş arasındaki istatistikler

Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Lig'de 99. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 98 maçın 90'ında Beşiktaş yenilmedi. Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı son üç maçta yenilmedi ve bu maçlarda gol yemedi. Bu, Ankaragücü'nün Beşiktaş'a karşı iç sahada 1970-1976 arasındaki yedi maçlık seriden bu yana elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi.

Evindeki son iki maçını kazanan Ankaragücü, Süper Lig'de Nisan-Mayıs 2009'dan bu yana art arda üç iç saha maçından galibiyetle ayrılamadı. Ankaragücü'nün 2009'daki üç maçlık galibiyet serisine son veren takım Beşiktaş'tı. Ligde deplasmanda beş maçtır kazanamayan Beşiktaş, en son Ocak-Ağustos 2012'de dış sahada daha uzun kazanamama serisi elde etmişti. Ligde deplasmanda iki maçtır kaybeden Beşiktaş, en son Şubat 2011'de art arda üç maç kaybetmişti; serinin son maçında Ankaragücü'ne yenilmişti.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde ligde ilk kez sezonun ilk 12 maçında galibiyet yüzdesi olarak %50'nin altında kaldı. İlk 12 haftada 18 puan toplayan Beşiktaş, son 14 sezondaki en kötü başlangıcını yaptı.

Ankaragücü bu sezon ligde en az şut girişiminde bulunan takım. Beşiktaş ise bu alanda ligin en iyi ikinci takımı. Rakibinden 73 şut daha fazla deneyen Beşiktaş, buna rağmen rakibinden beş gol daha fazla atabildi.

Beşiktaş bu sezon ligde kalesine en az şut gelen takım olmasına rağmen, kalesini en az maçta gole kapatan takım. Ankaragücü ise kalesine en fazla şut gelen üçüncü takım olmasına rağmen, Beşiktaş'tan daha az gol yedi.
Ankaragücü'nün bu sezon iç sahada attığı gollerin yarısı duran toplardan geldi. Beşiktaş'ın da ligde bu sezon deplasmanda kalesinde gördüğü gollerde de aynı oran var. Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de topladığı her üç puandan biri (6/18), Ricardo Quaresma'nın asistleri ile geldi. Ankaragücü'nün ligde attığı son dört golün üçünde Thievy Bifouma'nın direkt katkısı var.

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