Ankaragücü - Beşiktaş maçı başka stada taşınıyor
Daha önce Osmanlı Stadyumu'nda oynanacağı açıklanan Süper Lig'deki MKE Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesi, sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması durumunda başka stada taşınacak.
Osmanlı Stadı'nın zemininde incelemeler yapıldı ve futbolcu sağlığını tehdit eden elverişsiz zemin raporu gelirse Cumartesi aynı saatte başlayacak olan maçın Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanması kuvvetli ihtimal.
Bilirkişi raporlarına göre futbol oynamaya elverişli ortam olmazsa, kulüpler ile görüşecek olan TFF maç planlama birimi, Afyon dışında başka bir stadı da belirleyebilir.
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