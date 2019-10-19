Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında boy gösterdi. Mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Alanyaspor galibiyetinin ardından tekrar puan kaybeden siyah-beyazlılar 9 puana yükseldi. Ankaragücü de 9 puanla haftayı kapadı. Beşiktaş ligde bir sonraki maçını evinde Galatasaray ile oynayacak.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Pazdan, Ante, Pinto, Faty, Moke, Sedat, İlhan (Dk. 78 Mehmet Sak), Hasan (Dk. 86 Sadaev), Orgill (Dk. 90+2 Aydın Karabulut)
BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas, Necip, Vida, Caner, Elneny (Dk. 82 Orkan Çınar), Atiba, Lens (Dk. 57 Ljajic), Diaby, Güven, Burak (Dk. 67 Umut Nayir)
KIRMIZI KART: Dk. 74 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Tiago Pinto, (MKE Ankaragücü) - Caner Erkin, Orkan Çınar, Atiba (Beşiktaş)
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, başkent deplasmanında sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlandı. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Gönül, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Bu futbolculardan Dorukhan, Ruiz, Oğuzhan ve N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor'a karşı ilk 11'de görev yapmıştı.
- Ljajic yedek soyundu
Teknik direktör Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında oyundan aldığı Adem Ljajic'i başkent deplasmanında yedek kulübesine çekti.
Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak Ankara'da Douglas, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü.
Üç maçlık cezasını tamamlayan Mısırlı futbolcu Elneny, ilk 11'e döndü.
Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü karşısındaki ilk 11'ini Loris Karius, Douglas, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Elneny, Jeremain Lens, Diaby, Güven Yalçın ve Burak Yılmaz oluşturdu.
Diaby, MKE Ankaragücü karşısında merkez orta saha pozisyonunda maça başladı.
Siyah-beyazlı takımda Ljajic'in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Mehmet Umut Nayir, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.
- Metin Diyadin cezalı
Ev sahibi MKE Ankaragücü'nde cezası süren teknik direktör Metin Diyadin, Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi yedek kulübesindeki yerini alamadı.
Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı kart gören Diyadin'e, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç ceza verilmişti.
Diyadin, 3 maç daha takımının başında görev yapamayacak.
- MKE Ankaragücü'nde ilk 11 değişmedi
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sahaya sürdüğü ilk 11'i Beşiktaş karşısında da bozmadı.
Başkent temsilcisinde Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Hasan Kaya, İlhan Parlak ve Dever Orgill ilk 11'de maça başladı.
Oscar Scarione, Hector Canteros ve Cebrail Karayel ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
- Mehmetçik'e destek
Ev sahibi takım taraftarları, Eryaman Stadı'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi.
Karşılaşmadan önce komando marşı çalınırken, stadı dolduran taraftarlar da dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek verdi. Taraftarlar, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
Ayrıca maraton tribününde yer alan MKE Ankaragücü taraftarı, İstiklal Marşı sırasından dev Türk bayrağı ve "İmalat-ı Harbiye'den Beri Hepimiz Mehmet'iz" yazılı pankart açtı. Bazı taraftarlar, İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3’üncü dakikada Hasan Kaya’nın kullandığı korner atışında Kulusic’in arka direkte kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.
18’inci dakikada Caner’in kullandığı serbest vuruşta aut çizgisinde Burak topu göğsüyle yumuşattı, yatarak vurduğu volede top kaleci Korcan’da kaldı.
24’üncü dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top bütün savunmayı geçerek Güven Yalçın’ın önünde kaldı. Güven’in çektiği şut iyi yer tutan kaleci Korcan’da kaldı.
26’ncı dakikada sol taraftan İlhan Parlak, Hasan’ı gördü, Hasan topu düzeltti vurdu. Kaleye giden top Necip’e çarparak kornere çıktı.
28’inci dakikada orta sahada Caner’den aldığı pasla ceza sahasına giren Diaby’nin çektiği şutu kaleci Korcan son anda önledi.
41’inci dakikada Orgill’in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında İlhan’dan önce Necip müdahale ederek kornere attı.
43’üncü dakikada ceza sahasına giren Burak, topu Pazdan’ın önünde alarak kaleye yöneldi, kaleci Korcan’ı geçen topu Pinto son anda kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
53’üncü dakikada orta sahada ikili mücadelede topu kazanan Sedat, topu sağ kanattaki Hasan’a aktardı, yaklaşık 30 metre topu süren Hasan’ın şutunda top arka direkten dışarı çıktı.
56’ncı dakikada Douglas ceza sahasına sağ taraftan girerek, kale sahasına yaptığı ortada top kaleci Korcan ve Burak’ın arasında kaldı. Korcan son bir hamle ile Burak’tan önce topu uzaklaştırdı
72’nci dakikada ceza sahasının sol tarafından Güven’in yaptığı ortada Ljajic topu savunmanın üzerinden aşırarak kaleye yöneltti, ağlara gitmekte olan topu son anda Kulusic kornere çeldi.
74’üncü dakikada Ankaragücü’nde oyuncu değişikliği sırasında, Mehmet Sak oyuna girmeye hazırlanırken, oyundan çıkacak olan Sedat, kaptanlık pazu bandını kaleci Korcan’a vermek istedi. Karşılaşmanın hakemi önce sarı kart, ardından da kırmızı kartını göstererek Sedat’ı oyundan attı.
86’ncı dakikada Pinto’nun kullandığı köşe vuruşunda Pazdan’ın vuruşu az farkla auta gitti.
87’nci dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Güven’in sol taraftan yaptığı ortayı kaleci Korcan çeldi, top Diaby’in önünde kaldı. Diaby boş kale yerine topu savunmanın üzerine vurdu. Dönen topu Ankaragücü savunmasında Mehmet Sak uzaklaştırdı.
89’uncu dakikada Ljajic orta sahadan topu savunmanın arkasındaki Umut Nayir’le buluşturdu. Topu ceza yayı üzerine kadar süren Umut’un yaptığı plase vuruşta top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle