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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.11.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert hedefi açıkladı

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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert hedefi açıkladı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, hedeflerinin takımı bu sene Süper Lig'de tutmak olduğunu söyledi.

Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sezon Ankaragücü'nü ligde tutabilirsek, ondan sonrasını oturup konuşabiliriz. Bizim için en önemli iş, Ankaragücü'nü ligde tutmak. Bunu başarırsak, kendimi yeniden doğmuş gibi hissederim." dedi.

Göreve gelmelerinin hemen sonrasında futbolculara, teknik heyete ve personele ödeme yaptıklarını aktaran Mert, "MKE Ankaragücü 109. yılını bitiriyor. Stat gelirleri olabilir, şehre katkı sağlayacak projeler olabilir. Ankaralı iş adamlarını bir araya getirip, onların desteğini almak istiyoruz. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, kulübümüzle özdeşen, yıllardır ismimizin önünde olan bir yer. Herkes MKE Ankaragücü diye biliyor. MKE'den alabileceğimiz sponsorluk desteğiyle Ankaragücü'nü bir yerlere getirebileceğimizi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "300 milyon lira üzerinde borç bekliyor"

Kulübün içinde bulunduğu mali sorunlara dikkati çeken Fatih Mert, "Biz hep beraber zorlu bir yolculuğa çıktık. Bu işin zorlu geçeceği belliydi. Söylenen rakamlar vardı. Bilançolar hazırlanıyor. Tahminimizce 300 milyon lira üzerinde bir borç Ankaragücü'nü bekliyor. Net bir rakam vermek istemiyorum. Netleştiğinde paylaşmamız gerekirse, zaten paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemin kendilerini beklediğini yineleyen başkan Mert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Puan silme cezasıyla ilgili bekleyen yaklaşık 6 milyon avroluk dosya var. En son dosya da seçildiğimiz akşam geldi. Bizim için en önemli işlerden birisi bu. Borçları bir şekilde ödeyemez veya yapılandıramazsak, Ankaragücü'nü puan silme cezası bekliyor. Bunun olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii ki Ankaragücü'nün puanını sildirmek istemiyoruz. Kulübün transfer yasağını kaldırmak için de ciddi rakamlar lazım. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bu rakamlar netleşir."

- Türkiye Bankalar Birliğinin yapılandırma çalışmaları

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Türkiye Bankalar Birliği tarafından gerçekleştirilen borç yapılandırma kredisi çalışmalarına dahil olmak için hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Bu hafta içinde randevu alıp, yetkililerle kredi anlaşması için tekrar konuşacaklarını vurgulayan Mert, "Biz de yapılabilir sınırlar içerisinde, kulübe ve bankaya uygun şartlarda almak istiyoruz. Bu, Ankaragücü'nün hakkıdır diye düşünüyorum. Daha önce neler oldu, neden olmadı, o kısımları bilmiyorum. Bu hafta sonuna kadar görüşürüz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Teknik kadroyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok"

Fatih Mert, takımın mevcut teknik kadro ile devam edeceğini kaydederken, şunları söyledi:

"Teknik kadroyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok. Hocamızla ilgili bir tasarrufumuz söz konusu değil. Özellikle yabancı futbolcularla bir araya geldik. Burada karakterli bir futbolcu grubu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar ücretlerini alamamalarına veya eksik almalarına rağmen tutup da bunu sorun yapmamışlar. Bu çok önemli. Burada böyle düzgün davranan insanların olması bizim için bir şans. Bugün de bir kısım ödemelerini yaptık."

- "Güzel günlerin geleceğini biliyoruz"

Başkan Fatih Mert, kendi yönetimleriyle birlikte taraftarlarla bütünleşmenin olacağını savundu.

Taraftarların ve tribün liderlerinin büyük bir kısmının kendisini tanıdığına dikkati çeken Mert, "Yapımı bilirler. Ankaragücü'ne bir şey yapmak için geldiğimizi biliyorlar. Taraftarımızla bütünleşeceğimize eminim. Çünkü yönetim kurulunda kıymetli, eskiden beri Ankaragücülü olan arkadaşlarım var. Güzel günlerin geleceğini biliyoruz. Ankaragücü taraftarı gerçekten itici bir güç. Yıllarca herkes gördü. Bu bir sevgi. Bunun başka bir anlamı yok. Bizimle birlikte bütünleşmenin olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eski yönetim ile taraftarlar arasında bir soğukluk olduğunun hatırlatılması üzerine Mert, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yönetimler ile taraftarlar arasında bu tür şeyler olabiliyor. Tüm kulüplerde yaşanıyor. Kulüpten otobüs isteyebilirler ancak imkanlar da belli. Taraftarlarla bir toplantı yapıp, durumu onlara da anlatmayı düşünüyoruz. Diyalogla bu işi çözeriz. Taraftarın itici gücü olmadan bu iş yürümez. Onların maça gitmesiyle ilgili olanakları da sağlamak gerekiyor. Bunu anormal görmüyorum. Tabii ki devletin ve hukukun belirlediği kurallar içerisinde."

- "Burası bir spor kulübü"

Yönetiminde eski bakanlar ve milletvekillerinin olmasına değinen Mert, "Burası spor kulübü. Ben kesinlikle burayı partilerüstü görüyorum. Çünkü burası 6 milyonluk Ankara'ya ve 82 milyonluk Türkiye'ye malolmuş bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Hükümete yakın insanların yönetimde bulunmasının, kulüplere bir takım kolaylıklar sağladığını vurgulayan Mert, "Bugün randevu almakta zorlanmayabiliriz. Taleplerimizi anlatmakta daha rahat olabiliriz. Yönetimin içinde tanınan, bilinen isimlerin olması bu nedenle önemli. Ankaragücü'ne fayda sağlar, katkısı olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert hedefi açıkladı

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