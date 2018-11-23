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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
23.11.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Ankaragücü 30-35 milyon TL bulamazsa...

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Ankaragücü 30-35 milyon TL bulamazsa...

Ankaragücü Yönetimi bütün olumsuz şartlara ve ekonomik çıkmaza rağmen takımı ayakta tutmaya çalışsa da bu çaba gelecek adına yetersiz kalabilir.

Geçmişten gelen borçlar nedeniyle mevcut futbolculara aylardır para ödeyemeyen kulüp çıkmaza doğru gidiyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın hafta içinde yapmış olduğu basın toplantısında ekonomik sıkıntıların düzelmemesi halinde takımı çok zor günlerin beklediğini söylemesi Ankaragücü’nde işlerin iyi gitmediğinin bir işareti olurken; sahadaki başarılı performansa rağmen devre arasında ipler kopabilir.

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ANKARAGÜCÜ’NDE KASAYA PARA GİREMİYOR

Süper Lig’de bu sezon oynanan karşılaşmalarda 6 galibiyet 1 beraberlik alarak 17 milyon 550 bin TL hak eden Ankaragücü, hacizler nedeniyle bu paraları kasasında göremedi.

Ayrıca 5 aydır hakedişlerini ve transfer taksitlerini alamayan Türk futbolcuların her an Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat ederek serbest kalma hakları bulunuyor. Buna rağmen mücadelesini sürdüren Teknik kadro ve futbolcuların son ana kadar ortaya koydukları mücadele taktir topluyor.

13 yabancı futbolcusu bulunan Ankaragücü’nde ise bu futbolcular para alamadıkları için istedikleri anda FIFA’ya başvurup sözleşmelerini tek taraflı feshedebilirler.

Parasal anlamda uzun zamandır sıkıntı çeken Ankaragücü yönetimi ve Teknik kadronun futbolcuları motive etmekte zorlanmaya başladığı da öğrenilirken, ligin devre arasına sayılı günler kala başkent ekibinde büyük bir erozyon yaşanabilir.

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