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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.01.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Ankaragücü 2 eksikle İstanbul'a geliyor

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Ankaragücü 2 eksikle İstanbul'a geliyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Yalçın Ayhan ve Erdem Özgenç maçta forma giyemeyecek.

Ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampta bulunan sarı-lacivertliler bugün saat 15.00'te İstanbul'a hareket edecek.

- Mustafa Kaplan ilk maçına çıkacak

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ile ilk maçına çıkacak.

Süper Lig'e teknik direktör İsmail Kartal ile başlayan başkent ekibi, 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçının ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Kartal'ın ardından göreve teknik direktör Bayram Bektaş getirildi.

Bektaş ile Göztepe maçına çıkan ve 3-0 kaybeden MKE Ankaragücü, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gitti. Yaşanan gelişmelerin ardından Bayram Bektaş da kulüple yollarını ayırdı. 

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  • 122Galatasaray - Ankaragücü
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