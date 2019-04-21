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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.04.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Ankaragücü 0-0 Konyaspor

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Ankaragücü 0-0 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve başladığı gibi sona erdi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Koray Gençerler, Volkan Ahmet, Yusuf Bozdoğan 

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay - Kitsou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Djedje (Dk. 46 Moke), Sedat (Dk. 63 Moulin), Canteros, Sacko (Dk. 68 İlhan Parlak), Boyd, Orgill

ATİKER KONYASPOR: Serkan - Skubic, Uğur, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic (Dk. 90 Amir Hadziahmetovic), Fofana (Dk. 72 Paolo Hurtado), Yatabare (Dk. 82 Mücahit Can Akçay)

SARI KARTLAR: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü) - Marko Jevtovic, Paolo Hurtado (Atiker Konyaspor)

Ankaragücü 0-0 Konyaspor

Maçtan dakikalar

8’inci dakikada kazanılan taç atışını hızlı kullanan Sedat’ın pasında ceza sahasının çaprazında topla buluşan Orgill’in şutu auta çıktı.

10’uncu dakikada Yatabare’nin pasında topla buluşan Ömer Ali’nin şutunda top savunmadan döndü, pozisyonun devamında topla buluşan Milosevic’in şutuna yine savunma müdahale etti.

16’ncı dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazda topla buluşan Djedje’nin şutunu kaleci Serkan kurtardı.

26’ncı dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Fofana’nın şutu yandan auta çıktı.

45+1’inci dakikada Fofana hızlı hücumda topu ceza sahası içerisinde Yatabare ile buluşturdu, Yatabare’nin şutu üstten dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51’inci dakikada Orgill sağ çaprazdan topla ceza sahası içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top direğe çarptı ve dışarı çıktı.

52’nci dakikada ön direğe yapılan ortada Boyd’un kafasını savunma karşıladı, Sacko seken topa vurdu ve kaleci Serkan meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

65’inci dakikada Altay’ın pası kısa düştü, ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali şutunu çekti, kaleci Altay topun önüne atladı ve gole izin vermedi.

78’inci dakikada Canteros’un pasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak, topu kalecinin üzerine vurdu. 

83’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak, topu kale direğinin sağından auta attı.

Mücadele golsüz tamamlandı.

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Ankaragücü 0-0 Konyaspor

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