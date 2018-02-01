Ankara’da Kartal Yuvası'nda rekor satış

Yüzlerce taraftarın şampiyonluk marşı ile karşıladığı Başkan Fikret Orman taraftarlarla selfie çektirdi. Orman bu sezon da şampiyonluğu hedeflediklerini ve kazanacaklarına inandığını vurguladı. Orman’a Kartal Yuvası işletmecisi Burak Sür tarafından teşekkür plaketi verildi.
BJK, Ankara Armada’da Vodafone Park’tan sonraki 2.büyük mağazasının açılışına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Bakan Hikmet Çetin’in yanısıra yönetici Deniz Atalay, Hüseyin Mican, Beşiktaş Kulübü CEO'su Gökhan Sarı, kongre üyeleri Kemal Erdoğan, Selen Ersu, Volkan Buyukhanli katıldı. Burak Sür, '350m2’lik mağazada 1 günde Ankara’nın ciro rekorunu kırdık' diyerek taraftarlara teşekkür etti.