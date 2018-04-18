Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu'na doğru!
Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu, Ankara'daki Eymir Gölü'nde 22 Nisan Pazar günü düzenlenecek.
Bu sene ilk kez koşulacak yarı maraton, saat 10.00'da başlayacak.
Ankara Dekatlon Spor Kulübü'nün düzenlediği yarışmaya, 18 yaşını dolduran herkes katılabilecek. Yarış sonunda dereceye giren sporculara maddi ödüller, kupa
ve madalya verilecek.
Ayrıca yarışmayı tamamlayan her sporcu katılımcı madalyası almaya hak kazanacak.
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