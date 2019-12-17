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Futbol
DHA
17.12.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Anıl Arıcıoğlu Süper Lig’in gözdesi

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Anıl Arıcıoğlu Süper Lig’in gözdesi

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor’un genç forvet oyuncusu Anıl Arıcıoğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Ankaragücü altyapısından yetişen ve Fethiyespor’da profesyonel olan genç forvet Anıl Arıcıoğlu son üç sezondur A Takım’da forma giyiyor. Güçlü fiziği ve top tekniğiyle Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Arıcıoğlu’nun önümüzdeki yıl Süper Lig’de forma giymesi bekleniyor.

SÜPER LİG’DE 4 TAKIM ANIL’I İZLİYOR
Bu sezon Fethiyespor formasıyla 18 maça çıkarken 4 gol kaydederken 1 asist yapma başarısı gösteren Arıcıoğlu’nu 4 Süper Lig takımı izliyor. Devre arasında Süper Lig’de forma giymeye hazırlanan genç golcü kanatlarda da forma giyiyor.

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