Angel di Maria Barcelona'ya...

Neymar'ın boşluğunu henüz doldurmayan Barcelona'nın flaş bir transfer hamlesine hazırlandığı ortaya çıktı. Marca'nın haberine göre Katalanlar Angel di Maria'yı takıma katmak için kollarını sıvadı.
PSG'nin Neymar transferini dengelemek için Arjantinli'nin gidişine onay vereceği ifade ediliyor. Öte yandan Di Maria transferi sonrasında Lionel Messi'nin de moralinin artacağı ifade ediliyor.
ZIDANE'A YENİ SÖZLEŞME
Real Madrid ile son olarak UEFA Süper Kupası'nı kazanan teknik direktör Zinedine Zidane'ın 3 yıllık yeni sözleşmeyi kabul ettiği iddia edildi.
AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, Real Madrid'de 2016 ocak ayından bu yana teknik adamlık yapan Fransız çalıştırıcı, 19 ayda 6 kupa kaldırdı.
Zidane'ın yıllık 4.35 milyon Euro ücretinin 8 milyon Euro'ya çıkarıldığı dile getirildi.