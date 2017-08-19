Anfield'da yüzler gülüyor!

İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında Liverpool sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Liverpool oldu.
Karşılaşmada Jürgen Klopp ve öğrencilerine zaferi getiren tek golü 73.dakikada Sadio Mane kaydetti. Alınan bu galibiyetin ardından Liverpool ligdeki ilk galibiyetine ulaştı ve 4 puana yükseldi. Crystal Palace ise ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu arada, Crystal Palace ekibi, Anfield Road'da 2013 yılından sonra ilk kez rakibine kaybetti. Premier Lig’de gelecek hafta Liverpool evinde Arsenal ile karşılaşırken, Palace ise sahasında Swansea’yi konuk edecek.