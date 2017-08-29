Anelka: ''RvP'yi anlamanız gerek''

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, NTV Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin durumunu değerlendiren Fransız efsane, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı hakkında yorum yaptı.

İşte Anelka’nın açıklamaları;

“Robin van Persie bence çok iyi bir oyuncu ama onu anlamanız gerek. Forvet oynamak kolay değil, en zor pozisyonlardan biridir. İyi oynamasanızda gol atar kahraman olursunuz, ancak gol atamazsanız kötü oyuncu muamelesi yaparlar. Van Persie’nin oyununu anlamalısınız. Zeki bir oyuncu, arkasında onu anlayacak birileri olmalı. O oyuncuyu bulduğunuz anda çok gol atacaktır”

“Futbol kolay bir oyun değil. Fenerbahçe zor zamanlar geçiriyor. İyi oyuncularımız var sadece takım olarak oynamaya ihtiyaçları var. Eğer takım olarak oynarlarsa iyi şeyler yapabilirler. Ama bu kolay değil. Beşiktaş ve Galatasaray’ın daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz ama ben takıma inanıyorum ve bunu başaracaklardır.”

“BAŞKAN NE DÜŞÜNÜYOR BİLMİYORUM AMA…”

“Kolay bir durum değil. Biraz mücadele etmemiz gerek. Takımın yeni transferlere ihtiyacı vardır. Başkan ne düşünüyor bilmiyorum ama bu kolay olmayacak. Zihinsel olarak güçlü olmamız gerekecek. Futbol yüzde 90 kafada, yüzde 10 sahada oynanır. Vardar maçını izlediğimde iyi bir oyun gördüm. Kalitemiz var ama takım olarak oynammız gerek”

“Yeni sezona başlıyorsanız elbette birkaç yeni oyuncuya ihtiyacınız var. bence iyi bir kalitemiz var. Soldado yeni katıldı, Giuliano var, RvP hala takımda. İyi defans oyuncuları da var ama hala ihtiyaç var. Geçen sezona göre daha güçlü olmak istiyorsanız yeni isimlere ihtiyacınız vardır”



“OZAN TUFAN’IN DESTEĞE İHTİYACI VAR”

“Futbol bir oyuncu üzerinden oynanmaz. Sahada 11 oyuncu var ve hep birlikte kazanır, hep birlikte kaybederseniz. Eğer taraftarlar onu eleştiriyorsa öncelikle teknik direktörün tercihine saygı duymak gerek. Çünkü teknik direktör 11’e koyacak kadar iyi görmüş demektir. Sahadaki oyunculara saygı duymak zorundasınız. O da Fenerbahçe’nin bir parçası ve taraftarın desteğine ihtiyacı var. Taraftarın tepkisini anlıyorum çünkü hepimiz Fenerbahçe için en iyisini istiyoruz ama desteklemek iyi olacaktır”

“NEDEN TÜRKİYE’YE GİDİYORSUN DİYORLARDI”

“Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı zor. Beşiktaş iyi görünüyor. Başakşehir de iyi bir takım. Galatasaray Gomis ve Belhanda’yı aldılar ve iyi görünüyorlar. Her takım için şampiyon olmak zor olacak.”

“

Türkiye güzel bir ülke. Futbolu da çok iyi. 10 yıl önce buraya geldiğimde ‘Neden Türkiye’ye gidiyorsun?’ diyordu. Buraya gelerek doğru bir seçim yaptığımı görüyorum. Burada iyi vakit geçirdim ve güzel anılarım var. Çünkü Süper Lig daha da güçleniyor”

“ARTIK FUTBOL BU, KABUL ETMELİYİZ”

“Her zaman söyledim, Fransa’daki akademi düzeniyle biz en iyisiyiz. Şimdilerin en değerli oyuncularından Pogba Fransız, Dembele Fransız ve Mbappe PSG ile imzalayacak o da Fransız. Ayrıca Fransız teknik direktörlerimiz de çok iyi. Bu dünya futbolu için de iyi bir durum ama şimdilerde çılgın paralar konuşuluyor. Artık futbol bu, kabul etmeliyiz. 10 yıl önce böyle değildi ama hayat böyle.”

''HAYATIM BOYUNCA FENERBAHÇE TARAFTARI OLACAĞIM''

“Ailemle Dubai’de olmaktan mutluyum ama bir gün çalışmak için Türkiye’ye gelmem gerekirse neden olmasın. Ben müsait olursam ve biri bana Türkiye’de çalışmam için sorarsa buraya geri dönmek benim için harika olur”

“Buradayken bana kattıkları her şey için Fenerbahçe taraftarına teşekkür etme fırsatım olmamıştı. Fenerbahçe’deyken neler yaşadığımı asla unutmayacağım. Hayatım boyunca Fenerbahçe taraftarı olacağım çünkü benim için Fenerbahçe Türkiye’nin en iyi kulübü. Bütün takımlara saygım var ama bana göre Fenerbahçe 1 numara”