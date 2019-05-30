Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Çıktığı 22 boks maçında 22 galibiyet elde eden Anthony Joshua, Amerikalı rakibi Andy Ruiz Jr ile ringe çıkmaya hazırlanıyor. 4 kategoride unvan için ringe çıkacak olan Joshua ve Andy Ruiz, büyük bir mücadele verecek. Peki, Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İki unvanı Uluslararası, iki unvanı ise Dünya çapı olmak üzere toplam 4 unvan için ringe çıkacak olan Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua, çetin bir mücadele verecek. Bu maç dünya genelinde takip edilebilecek.
ANDY RUİZ JR VE ANTHONY JOSHUA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Andy Ruiz Jr ile Anthony Joshua unvan maçına karşı karşıya gelecek. TSİ 1 Haziran Cumartesi gününü 2 Haziran Pazar gününe bağlayan gece saat 01.00'da izlenebilecek mücadele, Türkiye'de S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.
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