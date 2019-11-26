Andy Ruiz Anthony Joshua boks maçı ne zaman?
Andy Ruiz ve Anthony Joshua arasında gerçekleşecek rövanş maçı için artık geri sayım başladı. Boks tutkunlarının merakla beklediği Andy Ruiz Anthony Joshua maçı, Türkiye'den de canlı olarak izlenebilecek. Joshua, profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini Andy Ruiz'den almıştı. Peki, Andy Ruiz Anthony Joshua boks maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Boks dünyasının iki önemli ismi Anthony Joshua ve Andy Ruiz, büyük bir mücadele ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini Andy Ruiz'den alan Anthony Joshua, bu yenilginin rövanşını yeni bir maçla alacak. Peki, Andy Ruiz Anthony Joshua maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
ANDY RUİZ ANTHONY JOSHUA BOKS MAÇI NE ZAMAN?
Andy Ruiz ile Anthony Joshua arasında gerçekleşecek olan mücadele Türkiye'de S Sport kanalından canlı izlenebilecek. Suudi Arabistan'da 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek olan mücadelenin akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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