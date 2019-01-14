Andy Murray, Avustralya Açık'a ilk turda veda etti!
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, favorilerin çoğu tur atlarken, erkeklerin eski dünya 1 numarası Andy Murray elendi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.
Erkeklerin 22 numaralı seribaşı Roberto Bautista ile Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkan ancak sakatlıklar yüzünden şu an klasmanın 229. sırasında yer alan Andy Murray arasındaki ilk tur mücadelesi, büyük heyecana sahne oldu.
İlk iki seti 6-4 alan Bautista, 2-0 öne geçti. Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 şampiyonluğa ulaşan eski dünya 1 numarası Murray, seyircinin desteğiyle sonraki setleri 7-6 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.
Final setinin 3. oyununda servis kıran Bautista, kontrolü yeniden eline aldı ve seti 6-2, 4 saat 9 dakika süren karşılaşmayı da 3-2 kazanarak 2. tura yükseldi.
Kalçasındaki sakatlıktan dolayı tenis oynamakta zorlandığını, hatta Avustralya Açık'ın son turnuvası olabileceğini açıklayan Murray'nin, son puana kadar verdiği mücadele seyircinin takdirini topladı.
Djokovic ve Halep korta çıkacak
Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Mitchell Krueger, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Aljaz Bedene ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Kaia Kanepi ve 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Magda Linette mücadele edecek.
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