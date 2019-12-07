Andrija Vukovic: Kullanılmış mendil gibi fırlatıp attınız

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kalecisi Andrija Vukovic, Altay ile sözleşme imzalayan teknik direktör Ali Tandoğan'a sitem etti.

Vukovic, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Biz size inanmıştık. Bizi kullanılmış bir mendil gibi fırlatıp attınız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli eldiven ayrıca 14 ay boyunca maaş alamadıklarını ekledi.

Andrija Vukovic'in açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Sayın Ali Tandoğan. 36 yaşındayım ve futbolculuk kariyerim boyunca birçok teknik direktörle çalıştım. Şimdi yazacaklarımı belki yazmamam lazım ama yine de yazacağım. Hatırlarsanız sezon başında başka takımlardan transfer teklifi almıştım. Sonrasında odanızda yaptığımız konuşmamızda size takımda kalacağıma dair söz vermiştim. Takımda kalan diğer oyuncu arkadaşlarımla (Foxi,Glumac,Furkan,Otoo,Okan, Doğa) ve genç altyapı oyuncularımızla birlikte sonuna kadar savaşacığımızı belirtmiştim. Bu süreçte sizin bu oyuncu grubuna ve Balıkesirspor’a ihtiyacınız vardı. Ama şu anda “ büyük bir teknik direktör olduğunuz için “ buradan ayrılırken bizi kullanılmış bir mendil gibi fırlatıp attınız. Hatırlatmak isterim ki topladığımız bu 18 puan birlikte savaşan,mücadele eden oyuncu grubunun eseriydi. ( ben ve bazı başka oyuncular 14 ay boyunca maaşımızı alamamamıza rağmen) Oysa ki biz size inanmıştık! Savaşa birlikte gitmeye ve gerekirse ölmeye hazırdık. Belki şu anda daha iyi bir takımın başına geçtiniz ama hiçbir zaman buradaki gibi size inanan ve sizin için savaşan oyuncular bulamayacaksınız. Unutmayın ki hayatta iyi bir eski futbolcu yada iyi bir teknik direktör olmanın hiçbir önemi yok. Hayatta sadece iyi bir İNSAN olmanın önemi var!!!"

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!