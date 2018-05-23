Andres Iniesta Vissel Kobe'ye transfer oldu
Katalan devi Barcelona'dan duygusal bir şekilde ayrılan Andres Iniesta, Lukas Podolski'nin takımı Vissel Kobe ile anlaşmaya vardı.
Barcelona'dan ayrılan İspanyol efsane Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, eski Galatasaraylı Lukas Podolski'nin takımı Vissel Kobe ile anlaştı.
Andres Iniesta sosyal medya hesabından Japon kulübünün başkanı Hiroshi Mikitani ile olan fotoğrafını paylaştı.
Büyüyüp yetiştiği kulüp olan Barcelona'dan gözyaşları içinde ayrılan 34 yaşındaki oyuncu, futbol yaşamına Japonya'da devam edecek.
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