Andrea Pirlo: 'Az kalsın oraya gidiyordum...''
İtalyan futbol efsanesi Andrea Pirlo, kariyeri hakkında itiraflarda bulundu.
Juventus formasıyla özdeşleşen Andrea Pirlo, İtalya basınına röportaj verdi.
Pirlo, ''Juventus'a gitmeden önce az kalsın Roma'ya transfer oluyordum. Benimle iletişime geçtiler ama sonra kimse beni aramadı. Sonra Juventus'a imza attım.'' şeklinde konuştu.
İtalyan futbolcu, bu imzanın ardından üst üste 4 kez Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
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