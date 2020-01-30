Andre Castro, Göztepe'nin yeni stadına bayıldı

Süper Lig'de pazartesi günü Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak Göztepe'de orta saha oyuncusu Andre Castro, yeni stadın mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.



Gürsel Aksel Stadı'na övgüler yağdıran deneyimli oyuncu, "Bornova Stadı'nda harika olan atmosferimiz yeni stadımızla birlikte mükemmel oldu. Statta olan herkes enerjiyi ve atmosferi hissetti. Beşiktaş karşılaşması da bitmesi gereken sonuçla bitti, hak ettiğimiz sonuçla bitti" diye konuştu.



Artık Denizlispor karşılaşmasına odaklanacaklarını ifade eden Castro, "Biz her zaman önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi Denizlispor'un karşısına çıkacağız. Bu maç da en Beşiktaş müsabakası kadar değerli. En iyi şekilde konsantre olacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Denizli deplasmanında galibiyetle döneceğimize inancımız tam" yorumunu yaptı.



Castro sezon başında yedek kaldığını ardından performansını yukarıya çektiğini belirterek şu cümleleri kurdu:



"Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumla ilgili yedek kaldım. Ancak yedek kalmam benim durumumla ilgili değildi. Ancak ben en iyi şekilde çalıştım, sürekli devam ettim. Şu anda ise performansımla ve attığım gollerle en iyi şekilde Göztepe'ye katkı veriyorum. Takımıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. İyi bir performans sergiliyorum. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz."



Denizlispor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de stoper Reis ve sol kanat Tripic sakatlıklarından dolayı çalışmada yer almadı.